NUOVO CAMPO DA HOCKEY DI AVEZZANO, SOPRALLUOGO CON LA FEDERAZIONE ITALIANA

AVEZZANO – Il nuovo campo da hockey su prato di Avezzano è ormai pronto per accogliere competizioni di alto livello. Unica parte da completare quella degli spogliatoi, aspetto al quale il comune sta lavorando. Ma gli amministratori, insieme ai massimi esponenti della Federazione, già pensano agli eventi sportivi che una struttura nuova può ospitare.

Questa mattina, il Comune di Avezzano ha ricevuto la visita della Federazione Italiana Hockey (FIH), rappresentata dal Presidente Sergio Mignardi e dal vicepresidente Carlo Corsi, per un sopralluogo tecnico.

All’incontro erano presenti, il sindaco Giovanni Di Pangrazio, l’Assessore allo Sport, Pierluigi Di Stefano, il dirigente comunale Antonio Ferretti e l’ex Assessore Emilio Cipollone, che ha seguito le varie fasi progettuali dell’impianto. L’incontro ha permesso di fare il punto sugli ultimi dettagli tecnici e sulle prospettive future del campo, che rappresenta un’eccellenza nel panorama sportivo nazionale.

“La conclusione di questa fase dei lavori è un traguardo importante – ha dichiarato il Presidente della FIH, Sergio Mignardi – Dopo anni di impegno, dal 2018, possiamo finalmente guardare al futuro con entusiasmo. La Federazione continuerà a supportare Avezzano, che, grazie alla sua posizione strategica, ha il potenziale per diventare un punto di riferimento per l’hockey su prato. Questa bellissima struttura è adatta non solo per i campionati nazionali, ma anche per eventi internazionali. Sarebbe splendido ospitare qui i Campionati Europei di hockey su prato. In alcuni paesi, come l’Olanda, l’hockey è lo sport nazionale, seguito con passione, e auspico che anche in Italia possa crescere sempre di più”.

L’Assessore allo Sport, Pierluigi Di Stefano, ha sottolineato l’importanza di questo impianto per la città: “Questo campo non è solo un’opera pubblica, ma una grande opportunità per Avezzano. Offrirà uno spazio di qualità agli atleti, stimolerà la crescita di questa disciplina e aprirà la strada a eventi sportivi di livello assoluto. Le associazioni della città potranno portare qui appassionati di tutte le età, anche i bambini che possono imparare ad amare questo sport. L’incontro con la Federazione è stato fondamentale per definire i prossimi passi e lavorare affinché il nostro campo possa diventare un palcoscenico per grandi manifestazioni”.

La convenzione tra il Comune di Avezzano e la Federazione Italiana Hockey è già stata stipulata e rappresenta il primo passo per la programmazione di eventi sportivi di rilievo. Un nuovo incontro è previsto a breve per definire le modalità di conclusione del progetto e per avviare la pianificazione delle prime competizioni ufficiali.