NUOVO CDA CENTRO STUDI FEDERICO II DI PALERMO: L’AQUILANO PALMERINI PRESIEDE IL COMITATO TECNICO

PALERMO – Giuseppe Di Franco è stato riconfermato dal Consiglio direttivo Presidente del prestigioso Centro Studi Federico II per l’anno 2025. Subito dopo lo stesso Consiglio ha provveduto alla nomina dei componenti del Comitato tecnico scientifico ed in particolare nella conferma alla presidenza di Goffredo Palmerini (giornalista e scrittore aquilano), ex vice sindaco del capoluogo di regione.

Palmerini, per l’anno 2025, sarà affiancato, quali componenti del Comitato, dalle seguenti personalità: Cav. Uff. Prof. Hafez Haidar, insigne poeta e scrittore già candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura; Dott. Stefano Vaccara, fondatore e columnist de “La Voce di New York”, docente di Giornalismo al Lehman College; Dott.ssa Ilaria Costa, dirigente dell’Italian American Committee and Columbus Citizens Foundation; Dott.ssa Cristina Di Silvio, esperta di relazioni internazionali; Maestro Salvatore Caputo, direttore dell’Opera di Bordeaux; Maestro Maria Luisa Macellaro La Franca, compositrice e direttrice d’orchestra; Maestro Diego Cannizzaro, docente, organista e compositore; Arch. Flora Mondello, architetto e imprenditrice.

Il Presidente Giuseppe Di Franco, insieme a Goffredo Palmerini, è stato insignito di recente del prestigioso Premio internazionale “Books for Peace” dal Presidente dell’omonima istituzione culturale e umanitaria, Prof. Antonio Imeneo, con la seguente motivazione:

“in considerazione delle sue eccezionali capacità professionali e delle sue elevate qualità umane, per il suo prezioso lavoro a favore della Pace, dei diritti umani e per l’importante lavoro svolto dal prestigioso Centro Studi Federico II”

La nuova governance del Centro Studi si prefigge il raggiungimento di ulteriori esaltanti obiettivi con la realizzazione di progetti e iniziative culturali e sociali programmati per il 2025. Il Centro Studi Federico II, costituito a Palermo nel dicembre 2021, ha rappresentanze a Roma, New York e Bordeaux. Ha realizzato numerosi eventi e progetti ed avviato prestigiose relazioni in Italia e all’estero (Stati Uniti, Francia, Canada, Slovacchia e Austria).