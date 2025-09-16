NUOVO CENTRO RADIOLOGICO A MONTORIO: L’OPPOSIZIONE ACCUSA IL SINDACO, “NOI ESCLUSI DALLA CERIMONIA”

MONTORIO AL VOMANO – I consiglieri comunali di opposizione “non sono stati invitati all’inaugurazione del nuovo centro radiologico di Montorio (Teramo), realizzato grazie alle risorse della Strategia Nazionale per le Aree Interne. Un evento importante, reso possibile da finanziamenti pubblici che appartengono all’intera cittadinanza, non alla sola maggioranza”.

“La scelta del sindaco Altitonante“, dicono ancora i consiglieri Eleonora Magno, Andrea Guizzetti, Alessandro Di Giambattista, Alessia Nori, Raniero Barnabei, Adele Ricci, “di escludere deliberatamente una parte del Consiglio Comunale è un grave segnale di mancanza di rispetto istituzionale. Non si tratta di una dimenticanza, ma dell’ennesima dimostrazione di un modo di intendere il potere in chiave autoreferenziale e autoritaria, come se la città fosse proprietà personale di chi governa”.

Riteniamo che questo atteggiamento non colpisca soltanto i consiglieri di minoranza, ma danneggi l’intera comunità: quando le istituzioni vengono piegate a logiche di parte, a rimetterci sono tutti i cittadini. Ed è proprio la cittadinanza che dovrebbe interrogarsi e nutrire seria preoccupazione di fronte a una deriva che riduce la democrazia a mera scenografia”.