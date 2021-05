NUOVO CENTRO VACCINALE L’AQUILA, PIETRUCCI: “FINALMENTE HUB ALL’ALTEZZA DELLE NECESSITA'”

L’AQUILA – “Il nuovo hub vaccinale di San Vittorino, dotato di un parcheggio adeguato alla richiesta e di ampi locali utili anche all’attesa dei cittadini, risponde finalmente a quel modello organizzativo e funzionale accogliente e inclusivo per cui mi sono sempre battuto e si pone quale risposta adeguata rispetto all’incremento della capacità vaccinale sul territorio”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, che aggiunge: “L’inaugurazione di questo nuovo punto vaccinale è un risultato che sento anche un po’ mio e di tutta la mia comunità politica, da sempre preoccupati e scettici verso l’enorme inadeguatezza, soprattutto nei riguardi di anziani e disabili, dei locali precedentemente allestiti in via Ficara”.

“Il mio ringraziamento va all’Ance che ha individuato e messo a disposizione la nuova struttura, testimoniando, ancora una volta, l’impegno profuso dall’Associazione nazionale costruttori fin dall’inizio della situazione emergenziale”.

“Ringrazio anche il manager e il direttore sanitario della Asl che hanno centrato l’obiettivo di andare incontro alle necessità della popolazione e dei sanitari impiegati in questo enorme sforzo, tenendo in debita considerazione le nostre riflessioni e le contestuali denunce sulla scarsa idoneità del punto vaccinale di via Ficara”.

“Non da ultimo voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutto il personale sanitario e amministrativo della Asl con al loro fianco i medici volontari: sono loro il vero cuore pulsante di questa operazione di portata storica”, prosegue Pietrucci.

“Oggi abbiamo avuto l’ennesima conferma che la collaborazione tra istituzioni e la considerazione per le altrui riflessioni sono sempre più fondamentali nella buona attività amministrativa e politica e nella lotta contro il virus”, conclude.