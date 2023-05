NUOVO CODICE APPALTI E FORMAZIONE: CONFERENZA PROVINCIA, ANCE E COMUNE L’AQUILA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming alle ore 11.30 della conferenza stampa presso la sede Ance dell’Aquila, che illustra una collaborazione tra Ance L’Aquila, Provincia dell’Aquila e Comune dell’Aquila, per la formazione e divulgazione sulla nuova normativa nel campo degli appalti pubblici, con l’entrata in vigore definitiva del Nuovo Codice, a partire dal prossimo 1 luglio.

https://fb.watch/kz3eZxgQU5/

Incontreranno la stampa: il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso e il presidente di Ance L’Aquila, Gianni Frattale

Da fine maggio e per tutto il mese di giugno si svolgerà, a cadenza settimanale, una serie di seminari con massimi esperti della materia, in prevalenza giudici amministrativi del Consiglio di Stato e TAR, per formare adeguatamente il personale amministrativo e le imprese sulle nuove procedure che verranno applicate per le opere pubbliche e, nell’immediato, per i lavori legati al PNRR. Un’operazione cruciale, quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, come noto, richiede velocità e preparazione a tutti i livelli amministrativi ed esecutivi per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Paese.