NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: AL VIA SEMINARI ALL’ANCE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Si torna a parlare di Codice degli appalti pubblici nella casa dei costruttori di Ance L’Aquila.

A distanza di meno di due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice, il D.Lgs. 209 del dicembre 2024 interviene con nuove disposizioni integrative e correttive.

Sulla scia del ciclo di seminari sul tema tenuti nel 2023 all’indomani dell’emanazione del nuovo codice, che fece registrare una partecipazione da record di addetti ai lavori, Ance L’Aquila propone, per il 13 maggio prossimo, alle ore 9.30 un’ulteriore giornata di approfondimento insieme ad esperti della materia, con focus sulle ultimissime modifiche operative apportate dal Governo. Queste riguardano questioni determinanti per l’operatività delle imprese e di tutta la filiera delle costruzioni, dai progettisti fino ai funzionari pubblici, passando per gli incaricati dei controlli.

“Un ulteriore passo verso la semplificazione da noi sempre auspicata e che va ora testata sul campo – commenta il Presidente dei costruttori Gianni Frattale – ci auguriamo che alla prova dei fatti l’ultimo decreto correttivo riesca ad essere risolutivo delle questioni che ostacolano la sana e leale concorrenza tra le imprese e un rapporto più agile con la pubblica amministrazione e le sue regole”.

Tra i temi più discussi figurano il partenariato pubblico privato, la digitalizzazione delle procedure, la semplificazione delle documentazioni, la riduzione degli oneri, la qualità delle opere, le innovazioni sulla revisione prezzi, il subappalto, alcune precisazioni sulla fase esecutiva, l’autonomia del RUP, il collegio consultivo tecnico. Argomenti che verranno trattati in un confronto diretto con i partecipanti, con una riflessione sulle questioni ancora dubbie o irrisolte.

L’evento ha già fatto registrare numerose prenotazioni. Un segno tangibile della necessità di approfondimento tra gli addetti ai lavori. Le novità trovano larga applicazione oggi anche nelle opere del PNRR in corso.

L’appuntamento del 13 maggio, nell’Auditorium di ANCE L’Aquila in viale De Gasperi 58, è aperto a tutti gli interessati ma i posti sono limitati, dunque è necessaria la prenotazione online effettuabile dal sito www.ancelaquila.it o tramite il QR code della locandina.

Parteciperanno i maggiori esperti delle materie di contrattualistica pubblica per analizzare l’applicazione del nuovo correttivo.

Coordina i lavori la Presidente del TAR Abruzzo Germana Panzironi.

“Un servizio informativo e di aggiornamento che ANCE L’Aquila offre a tutta la filiera e ai nostri associati – conclude il Presidente dei costruttori aquilani – nella convinzione che la conoscenza è alla base dell’efficienza”.