NUOVO CODICE DELLA STRADA: D’INCECCO (LEGA), “DIMINUITI INCIDENTI, FERITI E VITTIME”

PESCARA – “Nel periodo tra il 14 dicembre 2024 e il 13 gennaio 2025 gli incidenti stradali sulle grandi arterie del Paese sono scesi dell’8,6%, il numero delle vittime è calato del 34%, i feriti del 12,7%. A dirlo sono i dati raccolti da Polizia e dai Carabinieri, riportati dal Mit. Tutto questo ad un mese dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, voluto dal Ministro e Vicepremier Matteo Salvini. Un grande risultato che ci conferma che questa è la direzione giusta per fermare le stragi”. Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D’Incecco. “Grazie al nuovo codice – sottolinea – tornano regole e buonsenso sulle nostre strade. Avanti così per una mobilità sicura”.