NUOVO CODICE STRADA, ATTESO VIA LIBERA DAL SENATO, TOLLERANZA ZERO GUIDA STATO DI EBBREZZA

LAQUILA – Multe più severe – tra 250 e 1.000 euro – per chi è al volante e tiene in mano uno smartphone. Obbligo di assicurazione, targa e casco per i monopattini.

Stretta sulla cilindrata per i neopatentati, non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW. Revoca o sospensione della patente fino a un anno per chi abbandona gli animali in strada.

Queste alcune delle principali misure contenute nel nuovo Codice della Strada, di cui è atteso domani il via libera definitivo in Senato. Di seguito il dettaglio delle nuove regole per chi si trova al volante.

Patente sospesa a chi guida al telefono

Sospensione della patente per una settimana se si viene sorpresi col telefono al volante e decurtazione fino a 10 punti. Se i punti sono più bassi, la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può arrivare a tre mesi. Pene più severe se l’uso del telefonino causa un incidente.

Guida in stato di ebbrezza

Con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro scatta una sanzione fino a 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Con un valore tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la sanzione raddoppia e viene previsto anche l’arresto fino a 6 mesi. Oltre 1,5 grammi per litro si passa da arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro e sospensione della patente da uno a due anni.

Alcolock

Chi viene trovato con un tasso alcolemico da 0,8 in su potrà guidare solo veicoli con installato a bordo l’alcolock, si tratta di un dispositivo in grado di registrare il tasso alcolemico soffiandoci dentro. Il conducente sarà tenuto a soffiarci dentro ad ogni accensione della vettura. Se il dispositivo rileverà l’assenza totale di alcol allora l’automobile potrà essere avviata.

Autovelox

Nuove modalità di posizionamento degli autovelox, utilizzabili solo se il massimo della velocità concessa sul tratto di strada non sia di oltre 20 km/h inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice per quel tipo di strada. Il dispositivo dovrà essere preceduto da un apposito segnale a non meno di un chilometro prima. Tra due autovelox si dovrà mantenere una distanza di almeno 3 chilometri sulle strade extraurbane principali e di uno su quelle secondarie. Per coloro che prendono più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente, non si cumulano le sanzioni, se ne pagherà una sola, quella più grave aumentata di un terzo.

Bici e monopattini

I monopattini dovranno essere dotati di targa e avere l’assicurazione, i conducenti dovranno indossare il casco. In mancanza di documenti, sanzioni da 100 a 400 euro. Arriva l’obbligo di indicatori luminosi per la svolta e per la frenata, con multe tra 200 e 800 euro. I mezzi non possono uscire dai centri urbani.

Parcheggi irregolari

Sanzioni più elevate per la sosta nei parcheggi per i disabili (da 330 a 990 euro) e nelle corsie o fermate degli autobus (da 165 a 660 euro).