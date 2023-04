L’AQUILA – Sono stati tutti assolti dall’accusa di truffa aggravata in concorso ai danni del comune i quattro imputati più la società Irim in merito alla vicenda del nuovo complesso del comune di Avezzano.

La decisione della la Corte di Appello dell’Aquila è stata presa oggi. In primo grado erano state comminate condanne che andavano da oltre un anno di reclusione. Sotto processo dal 2005 c’erano finiti Vincenzo Ridolfi, l’unico a non aver accettato il rito abbreviato, che è stato assolto in primo e in secondo grado; l’IRIM Srl, il direttore dei lavori Paolo Santoro, il dirigente del Comune di Avezzano all’epoca responsabile dell’urbanistica Massimo De Santis, l’imprenditore Goffredo Mascitti, che avevano accettato tutti il rito abbreviato.

Ora la palla passa nelle mani della Corte dei Conti dell’Aquila, che dovrà decidere entro il 27 luglio, se chiedere il risarcimento danni agli amministratori o al direttore lavori oppure lasciar cadere la cosa come ha fatto la corte d’appello dell’Aquila.

Tutto dipenderà dalle motivazioni che il collegio della corte d’appello dell’Aquila scriverà a seguito della decisione presa.

La Corte intanto aveva già avviato un procedimento nei confronti del l’ex sindaco della città di Avezzano Antonio Floris, ma aspettava questa sentenza.