NUOVO COMUNE AVEZZANO: GENOVESI, “SBLOCCHEREMO STRUTTURA CON PROJECT FINANCING”

AVEZZANO – “Il nuovo edificio, nella zona nord della città, destinato ad ospitare gli uffici comunali dovrà essere terminato in tempi brevi con la formula del project financing in modo da rendere la struttura fruibile senza intaccare le economie del comune. I cittadini hanno già avuto un grosso danno economico a causa delle immobilità delle due precedenti amministrazioni che non sono state capaci di terminare l’opera. Attualmente il fabbricato rappresenta un vero monumento all’incapacità ed allo spreco di pubblico denaro”.

Così il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, sull’edificio di proprietà del Comune nella zona nord della città, abbandonato da anni.

“Le inchieste della magistratura hanno portato alla luce il malaffare che si celava dietro la costruzione, l’Amministrazione Genovesi porrà fine a questa vergogna terminando la costruzione dell’edificio ed offrendo al quartiere ed alla città un nuovo punto di sicurezza, di aggregazione e di vitalità economica e sociale per il quartiere e per tutta la città – continua il 40enne imprenditore -. L’edificio, oltre agli uffici comunali, dovrà ospitare attività commerciali, ma soprattutto un polo della sicurezza, con la nuova sede della polizia locale e il rafforzamento delle altre forze dell’ordine sul quale abbiamo chiesto nuove risorse, e che farà da raccordo con il vicino stabile che ospita il teatro comunale, nonchè punti di ristoro e di ritrovo per consentire la rivitalizzazione dell’intera zona nord che, purtroppo, oggi, a causa del disinteresse delle precedenti amministrazioni, ha acquisito la triste immagine sociale di quartiere dormitorio”, conclude Genovesi.

