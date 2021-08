NUOVO CORSO PISCINE LE NAIADI DI PESCARA: INTERVISTA AD AMMINISTRATORE PRETUZIANA POMPEI, DIRETTA

TERAMO – La riapertura e un nuovo corso per le piscine Le Naiadi di Pescara: questo il tema al centro dell’intervista a Massimo Pompei, amministratore unico della Pretuziana sport di Teramo, a cui è stata affidata, dalla Regione Abruzzo, l’importante infrastruttura chiusa da mesi. Diretta su Abruzzoweb a partire dalle ore 14.30.

La società teramana è capofila di un’associazione temporanea di imprese assieme a Rari Nantes dell’Aquila ed Effegiquadro di Pescara.

La Pretuziana non è nuova nel settore visto che a Teramo gestisce la piscina comunale, il campo di atletica leggera e il palazzetto dello sport di San Nicolò.

L’affidamento è al momento per un anno, ma non è escluso che la gestione possa prolungarsi. Entro metà settembre il centro comincerà ad essere operativo. L’idea è quella di riaprire tutti gli impianti del complesso sportivo pescarese, cercando di a riassorbire i dipendenti e i collaboratori sportivi di Pescara. Secondo l’accordo fatto con la Regione, eventuali situazioni debitorie pendenti non saranno a carico della nuova gestione.