ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulle riaperture.

Nel settore degli spettacoli la capienza sarà al 100% sia al chiuso sia all’aperto. Per gli eventi sportivi sarà possibile riempire gli impianti al 60% al chiuso e al 75% all’aperto. Per le discoteche e i locali da ballo la capienza sarà del 50% al chiuso e del 70% all’aperto.

Per il ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini: “il provvedimento del governo sulle capienze è una boccata d’ossigeno per l’intero Paese e per tante attività economiche”.

“Il green pass funziona, il numero dei vaccinati aumenta, e di conseguenza in queste ultime settimane i dati dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi sono sensibilmente calati. In zona bianca ci saranno, dunque, importanti novità”.

