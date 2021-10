NUOVO DIGITALE TERRESTRE: IL CARAVAN TOUR DI “TIVUSAT” FA TAPPA A L’AQUILA, DOMANI IN PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – Inizia il primo switch-off tecnico del digitale terrestre e si apre una nuova era della televisione.

Tivùsat, si legge in una nota, ha scelto di essere tra la gente per spiegare questa riorganizzazione delle frequenze televisive, con una maratona informativa di una trentina di tappe in giro per l’Italia, da sud a nord, passando per la Capitale, dal 1° di ottobre al 5 dicembre prossimo, con un caravan personalizzato e tecnologicamente dotato che attenderà il pubblico per far vivere una suggestiva esperienza immersiva in HD.

Il Caravan Tour tivùsat dopo essere partito dalla Puglia, fermandosi a Lecce, Gallipoli, Porto Cesareo, Brindisi, Monopoli, Taranto, Matera (per la Basilicata), Bari e Roma (per il Lazio) registrando, lungo questo percorso, grande interesse da parte del pubblico, domani raggiungerà l’Abruzzo per fermarsi a L’Aquila, in piazza Duomo.

I televisori che non ricevono i canali in HD (l’alta definizione) avranno a disposizione temporaneamente soltanto Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24. I canali al momento coinvolti dallo spegnimento saranno: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola, Tgcom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv. Rai e Mediaset inizieranno a trasmettere su tutto il territorio nazionale alcuni dei propri canali esclusivamente con il nuovo sistema di codifica del segnaleMPEG-4, quello che permette l’alta definizione.

“Il passaggio verso il Digitale terrestre di nuova generazione – dichiara Alberto Sigismondi – CEO di Tivù srl, la società che gestisce tivùsat- porterà per gli utenti un concreto miglioramento della qualità visiva e sonora. Ma in Italia c’è ancora un’alta percentuale di televisori che non sono in grado di supportare un livello tecnologico così alto. Su un totale di 43 milioni di apparecchi, stando alle rilevazioni fatte da Auditel per le prime case, 7 milioni non supportano ancora l’HD. Per i broadcaster è importante riuscire a raggiungere anche questa fetta di utenti. Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita è nata per integrare la diffusione del digitale terrestre nelle zone con problemi di ricezione. Siamo cresciuti e siamo stati da supporto nel primo Switch Off, partito nel 2008 e concluso nel 2012. Lo saremo anche in questo secondo, che dovrà concludersi nel 2023″.

Il caravan che attenderà i passanti è equipaggiato con uno spazio “tivùsatdeepexperience” allestito con due touch mega TV affiancati, che trasmetteranno in contemporanea programmi in qualità SD (definizione standard) e HD (alta definizione), per rendere immediatamente visibile la diversa qualità delle immagini proiettate.

Il Tour tivùsat intende descrivere ai cittadini italiani i vantaggi dell’alta definizione della sua piattaforma digitale satellitare gratuita rispetto alla definizione standard del satellite e del digitale terrestre. Con tivùsat e la sua Tv satellitare si ha infatti, una copertura totale su tutto il territorio nazionale, ampia scelta di canali (60 canali HD e 7 canali in 4K) per vivere l’esperienza di una visione in HD/4K e favorire la naturale conversione alla nuova TV digitale di seconda generazione.

Ad accogliere il pubblico ci saranno hostess, vestite in abiti brandizzati e pronte a rispondere a tutte le domande e curiosità sulla nuova modalità di trasmissione e sui vantaggi offerti dalla piattaforma tivùsat.

Segwaycustomizzati e presenti nei pressi del caravan, consentiranno di rendere il brand immediatamente riconoscibile.

Ma non è finita qui. All’interno dell’area tivùsat sarà presentato un palinsesto di attività di intrattenimento con formula Drink&Play.

E’ prevista una degustazione di vini di qualità, che verranno offerti da sommelier in un apposito spazio all’esterno del caravan, arredato con pouf e tavolini; un sottofondo di musica lounge intratterrà gli ospiti che potranno così comodamente apprezzare sugli schermi TV la qualità della piattaforma tivùsat con i suoi 180 e più canali. Chi vorrà, potrà poi recarsi nei negozi presenti in zona per dotarsi di tivùsat e ricevere una ulteriore, gradita sorpresa.

In breve:

Tivùsat è la piattaforma satellitare gratuita italiana che, oltre a replicare i canali generalisti e i nuovi canali televisivi nazionali, consente di accedere a numerosi altri canali sia italiani che internazionali ed è in grado di soddisfare le preferenze e i gusti di tutta la famiglia: intrattenimento, informazione, cultura, sport, fiction, musica e cinema.