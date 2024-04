NUOVO DIRETTIVO CON MOLTI GIOVANI ALLA PRO LOCO DI ROCCA DI MEZZO: SCOCCIA ELETTO PRESIDENTE

ROCCA DI MEZZO – La Nuova Proloco di Rocca di Mezzo (L’Aquila) annuncia un cambiamento significativo nel suo direttivo, un segnale di vitalità ed innovazione per la nostra comunità. Il nuovo direttivo è composto principalmente da giovani, con un’età compresa tra i 20 e i 25 anni, affiancate da due figure più adulte che porteranno la loro l’esperienza.

L’intero direttivo è pronto ad affrontare le sfide del futuro con entusiasmo e determinazione. Con questo annuncio, la Nuova Proloco di Rocca di Mezzo si impegna a dare un nuovo volto all’associazione, abbracciando la freschezza e le idee innovative dei giovani del nostro territorio e di chiunque vorrà dare il suo contributo . Il nuovo presidente, Gabriele Scoccia, ha sottolineato l’importanza di questo segnale inviato dalla gioventù locale. “È un momento significativo per Rocca di Mezzo”, ha dichiarato Scoccia.

“Dimostra che i giovani sono pronti a prendere in mano le redini della nostra comunità e a lavorare per il suo sviluppo.” Il direttivo giovanile è consapevole delle sfide che Rocca di Mezzo e i paesi dell’Altopiano delle Rocche (Ovindoli e Rocca di Cambio) devono affrontare, in particolare riguardo alla necessità di contrastare lo spopolamento e promuovere la crescita economica e culturale. Tra le prime sfide che il nuovo direttivo si prepara ad affrontare, c’è la Festa del Narciso, un evento di importanza fondamentale per la nostra comunità e per tutto l’Abruzzo(Quest’anno sarà la 78° Edizione). Inoltre, l’obiettivo primario è quello di dare un’impronta giovanile e innovativa alle attività della Proloco, al fine di attrarre sempre più giovani residenti e visitatori sull’altopiano. “Siamo pronti ad abbracciare questa nuova avventura con slancio e creatività”, ha aggiunto Scoccia. “Con il supporto della nostra comunità, siamo sicuri di poter realizzare grandi cose per Rocca di Mezzo ,l’Altopiano delle Rocche e i suoi abitanti”.

Di seguito il nuovo direttivo: Gabriele Scoccia (Presidente) Anna Giusti (Vicepresidente) Matilde Mammarella (Segretario) Arianna Benedetti (Segretario),Christian Marinopiccoli, Riccardo D’Eramo, Angelo Ricci, Carolina Colarossi, Francesca Giancola, Lorenzo Piccoli, Massimo Cicchetti, Silvia Frisoli, Matteo Rosa, Domenico D’Eramo. Maria Teresa Barletta.