NUOVO DIRIGENTE AL COMPARTIMENTO POLSTRADA ABRUZZO-MOLISE: MAINARDI SUBENTRA A FASSARI

L’AQUILA – Cambio del Dirigente al Compartimento Polizia Stradale “Abruzzo e Molise”: arriva il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Andrea Mainardi, che sostituisce il collega Paolo Fassari collocato in quiescenza.

Classe 1962, milanese di nascita e romano di adozione, il dirigente ha un lungo trascorso professionale iniziato presso il Terzo Reparto Mobile e successivamente presso la Squadra Mobile del capoluogo meneghino. Dopo un primo incarico in Venezuela per svolgere indagini per la cattura di latitanti, è stato al Servizio Interpol della Direzione Centrale della Polizia Criminale, fino ai primi mesi del 1995, come responsabile della Sezione crimine organizzato e traffico internazionale di stupefacenti.

Successivamente è stato inviato a Parigi, con l’incarico di Ufficiale di collegamento tra l’Italia e la Francia per conto della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Centrale Operativo, per poi rientrare a Brescia, nel gennaio 2001, per dirigere l’Ufficio Immigrazione della Questura. Trasferito a Roma nel 2003 per le esigenze connesse al semestre italiano di Presidenza dell’Unione Europea, presso l’Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle forze di Polizia e poi presso la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, dove è stato responsabile della Sezione di Coordinamento Operativo esperti antidroga all’estero.

Nel 2008, viene inviato presso l’Ambasciata d’Italia a Rabat con l’incarico di Esperto Antidroga. Rientrato in Italia nel 2011, è nominato dirigente della Divisione Analisi della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e successivamente trasferito nel 2012 presso la Direzione Investigativa Antimafia, al Reparto Investigazioni Giudiziarie – Divisione Camorra e n’drangheta. Dal 2013 al 2020, è stato il Comandante del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) della Polizia di Stato. Nel 2020, ancora una missione all’estero presso l’Ambasciata italiana ad Algeri, come esperto per la Sicurezza. Dal 1° luglio 2021 è stato nominato Dirigente Superiore della Polizia di Stato.