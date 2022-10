NUOVO GOVERNO: SIGISMONDI, “IO SOTTOSEGRETARIO? ORA PENSIAMO AI PROBLEMI DEGLI ITALIANI”

L’AQUILA – “Io sottosegretario? Non mi metto certo a fare anche io il totopoltrone, visto che piuttosto dobbiamo concentrarci sui programmi e obiettivi del futuro governo, che dovrà essere autorevole e compatto, capace di fare le scelte che il momento storico impone”.

Commenta così, in prefetto stile doroteo, quanto riferito in un articolo di Abruzzoweb, sulle possibili nomine nella compagine di governo di centrodestra, il neoeletto senatore Etel Sigismondi, di Fratelli d’Italia, segretario regionale abruzzese del partito di Giorgia Meloni. Il suo nome circola assieme a quello dell’altro senatore abruzzese di Fdi, Guido Liris, come possibile sottosegretario, ma per quanto riguarda il peso politico della regione nel futuro esecutivo, Sigismondi tiene a sottolineare che “ci auguriamo che la scelta del presidente Sergio Mattarella sarà quella di affidare l’incarico di comporre il governo al nostro presidente Giorgio Meloni, visto che il risultato delle urne è stato chiarissimo. E questo sarà importante anche per la nostra regione, grazie al fatto che siamo riusciti nell’intento di far candidare la nostra leader proprio in Abruzzo, che dunque tornerà ad avere una centralità nella politica nazionale”

Per quanto riguarda le esternazioni “filo-putiniane” del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, Sigismondi afferma quanto segue: “ovviamente io non commento le dichiarazioni di Berlusconi, mi limito ad evidenziare quella che è la presa di posizione di Giorgia Meloni, di ieri sera con un suo comunicato stampa, in cui si ribadisce che noi stiamo con l’occidente, stiamo con l’Europa, stiamo con con la Nato, e questa sarà la posizione del governo”.

Tra le priorità Sigismondi individua una decisa azione per calmierare il costo dell’energia, evidenziando però che “i governi nazionali non possono essere lasciati da soli, nella sfida volta a fermare la speculazione sul costo del gas e contestualmente ottenere il disallineamento tra il costo del gas e quello delle altre fonti di energia. C’è bisogno in questo momento che l’Europa torni ad essere comunità, ovvero che abbia una comune politica energetica, non ci si può spaccare su un tema così cruciale”.

