NUOVO GOVERNO: SALVINI DOPO INCONTRO CON DRAGHI, “LEGA A DISPOSIZIONE, NON PONIAMO CONDIZIONI”

ROMA – Proseguono le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, ex presidente della Bce, che stamattina vedrà Lega e M5s.

“Per il bene del paese deve superare interesse personale e partitico”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell’incontro con Draghi.

“Nessuna tassa, semmai una pace fiscale per aiutare i cittadini. Molto tempo lo abbiamo impiegato sullo sviluppo e crescita. E’ stata mezz’ora di confronto interessante e stimolante sui temi concreti sull’idea dell’Italia che per diversi aspetti coincide”, ha detto il segretario della Lega aggiungendo: “Noi siamo a disposizione, siamo la prima forza politica del paese, siamo una forza che dove governa lo fa con ottimi risultati a differenza di altri crediamo non si può andare avanti a colpi di no”.

“Ciascuno deve rinunciare ad un pezzo di priorità per fare un tratto di strada che, non sarà lungo, insieme. Sull’immigrazione l’Ue ci chiede di difendere le frontiere non penso dunque che sia questo un tema divisivo”, ha quindi aggiunto Salvini.

Beppe Grillo è arrivato alla Camera per il vertice M5S che precede le consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Grillo è arrivato a Montecitorio in auto entrando direttamente nel garage della Camera. Negli stessi minuti anche Luigi Di Maio, Davide Casaleggio e il premier uscente Giuseppe Conte sono giunti a Montecitorio.

Già presenti anche quasi tutti i ministri M5S chiamati a partecipare al vertice, da Stefano Patuanelli a Fabiana Dadone, da Federico D’Inca’ a Alfonso Bonafede.

“Adesso dobbiamo ripartire in maniera convinta, per questo sono certo che ancora una volta il MoVimento 5 Stelle dimostrerà maturità e responsabilità istituzionale. Dobbiamo farlo per gli italiani, ci sono 209 miliardi da spendere. Oggi tutti insieme vedremo Beppe Grillo prima delle consultazioni. La posta in gioco per il Paese è altissima e lui sa sempre guardare lontano”, ha scritto Luigi Di Maio su Fb. “Siamo la prima forza politica in Parlamento, abbiamo delle responsabilità nei confronti degli italiani e sapremo affrontare al meglio anche questa delicata fase”, conclude.

