NUOVO LOGO ADSU L’AQUILA: PUBBLICATO BANDO PER STUDENTI DI SCUOLE SUPERIORI ABRUZZESI E ACCADEMIA

L’AQUILA – È stato pubblicato il bando di concorso, con scadenza il 15 novembre, per la realizzazione di un nuovo logo dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) dell’Aquila, rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori abruzzesi e dell’Accademia Belle Arti dell’Aquila e con premi in denaro fino a 1500 euro, per i primi tre classificati. Lo rende noto il commissario dell’Adsu, Paolo Costanzi, direttore della Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale.

I progetti verranno valutati da una giuria composta da esperti del settore della comunicazione, del design e del marketing, che decreterà il vincitore tenendo conto della creatività, dell’originalità e dell’impatto visivo del progetto. Oltre al premio di 1.500 euro per il vincitore, previsto anche un riconoscimento economico al secondo e al terzo classificato, rispettivamente di 1.000 euro e 500 euro.

“L’obiettivo di Adsu è quello di rinnovare l’immagine in modo che rispecchi maggiormente i valori e la mission dell’azienda – spiega Costanzi -. Il logo dovrà infatti rappresentare il concetto dell’inclusione oltre che il legame con la città dell’Aquila e riflettere l’obiettivo principale di ADSU ovvero il sostegno allo studio. Elemento qualificante di questo bando è poi quello di coinvolgere gli studenti delle superiori e dell’Accademia dell’Aquila, per valorizzare il loro talento, le loro competenze, e come atto di fiducia nei confronti delle nuove generazioni e di apertura al futuro”.

In base al regolamento del bando redatto dagli uffici presieduti dal direttore generale, Michele Suriani, gli studenti interessati hanno tempo fino al 15 novembre 2024 per inviare le loro proposte insieme a una breve descrizione dell’idea e i propri dati personali, all’indirizzo email concorso.logo@adsuaq.org. Le proposte dovranno essere in formato vettoriale e adattabili a vari utilizzi.

Contestualmente, ADSU rende noto che è stato pubblicato il bando per i Sussidi Straordinari per l’anno accademico 2024/2025, destinato agli studenti iscritti all’Università dell’Aquila, all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di Musica dell’Aquila. Anche per questo bando, le domande devono essere presentate inviando una mail all’indirizzo info@adsuaq.org con allegato il modulo di richiesta, entro il 30 gennaio 2025. Maggiori dettagli su entrambi i bandi sono disponibili sul sito ufficiale di ADSU.