NUOVO LOOK PER IL TEATRO DI SULMONA: COMUNE ACCENDE UN MUTUO DI 300MILA EURO

SULMONA – Il Teatro comunale ‘Maria Caniglia’ si rifà il look a 90 anni dalla sua fondazione. Il Comune di Sulmona (L’Aquila) ha acceso un mutuo di 300 mila euro per rimettere mano ai palchetti della struttura ma anche per intervenire con l’adeguamento igienico sanitario della struttura e le ritinteggiatura di bagni e camerini.

Un’operazione volta a rendere ancor più accogliente il teatro, come ricorda il sindaco della città, Gianfranco Di Piero che è anche assessore alla cultura.

Il restyling terminerà a settembre e ciò potrebbe spostare a novembre l’avvio della prossima stagione teatrale per questioni logistiche e di sicurezza. Intanto si attende la chiusura della stagione attuale (che terminerà l’11 aprile, con il recital di Roberto Saviano ndr) per dare il via ai lavori di efficientamento energetico.

Con tale intervento sarà possibile la riqualificazione energetica di impianti, infissi, illuminazione e apparecchiature digitali innovative. Ad aggiudicarsi l’appalto da 551mila euro, di cui 200mila destinati al cinema Pacifico, è stato “AzzeroCo2-Gruppo Autotrasporti Sulmona” che aveva presentato la propria offerta dopo la procedura bandita dal Comune. L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. In totale avevano risposto cinque imprese all’invito lanciato dall’ente. I fondi sono stati stanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza.