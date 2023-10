NUOVO LOOK PER PIAZZA CAPOGRASSI: OK DALLA GIUNTA COMUNALE DI SULMONA

SULMONA – Via libera della Giunta comunale alla richiesta di finanziamento per l’ammodernamento di Piazza Capograssi, antistante il Palazzo di Giustizia.

L’esecutivo di Palazzo San Francesco ha approvato il progetto preliminare allegato alla richiesta di finanziamento che prevede un completo ammodernamento dell’area verde della Piazza e degli spazi circostanti. Particolare attenzione, nel progetto, è stata attribuita alla valorizzazione del monumento dedicato all’illustre giurista e filosofo sulmonese Giuseppe Capograssi, L’importo del finanziamento richiesto è pari ad euro 100mila, alla quale somma si aggiungeranno economie del bilancio del Comune per una rivisitazione completa dell’intera area.

“Un particolare ringraziamento va agli uffici che in brevissimo tempo si sono adoperati alla stesura degli elaborati progettuali, prestando massima professionalità che ha consentito di partecipare a questo ennesimo bando che si aggiunge alla lunga lista di quelli sino ora perseguiti” dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Franco Casciani. Già da questa mattina il Sindaco di Sulmona(L’Aquila), Gianfranco Di Piero ha inoltrato in Regione domanda per la concessione di contributi a supporto della realizzazione dell’opera.