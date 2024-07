NUOVO MUNICIPIO DI AVEZZANO: IL 17 LUGLIO AVVIO DEL CANTIERE PER IL COMPLETAMENTO

AVEZZANO – Mercoledì 17 luglio, alle ore 18 e 30,verrà dato ufficialmente avvio al cantiere relativo al Nuovo Municipio di Avezzano, nella zona nord della città in Piazza Cucchiari, e destinato a riqualificare l’intera area. È direttamente il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio a dare l’annuncio in una lettera inviata ai dipendenti del comune, alle autorità, alla stampa e, tramite questa, ai cittadini del quartiere più popoloso di Avezzano (L’Aquila), nella zona nord del capoluogo marsicano.

“Abbiamo voluto sottolineare l’importanza di questi lavori di completamento, attesi da anni, con una cerimonia pubblica che si svolgerà nei pressi del sito – spiega il sindaco – Come sapete si tratta di una vicenda complessa e travagliata: abbiamo sbloccato l’iter del completamento e intercettato fondi necessari al compimento (5 milioni dal PNRR) grazie all’impegno di tanti, tra amministratori, dirigenti, funzionari e tecnici. Non è stato semplice rimettere l’opera sui giusti binari, anzi per lungo tempo più di qualcuno ha pensato fosse impossibile. Eppure, ci siamo riusciti. Ora daremo il via ad un intervento di rigenerazione urbana di grande valore per il quartiere e l’intera città”. Saranno presenti all’avvio ufficiale dei lavori, i rappresentanti dall’associazione di imprese “Uniberti1”, società che si è aggiudicata la gara d’appalto e che si occuperà della realizzazione dell’opera e i tecnici dello Studio Paris Engineering che ha curato la progettazione”.

“Saranno proprio i rappresentanti di queste realtà ad illustrare i dettagli tecnici dell’opera di completamento, insieme al dirigente Antonio Ferretti. Tante le autorità cittadine a cominciare dai consiglieri e i componenti di giunta che si sono assunti le maggiori responsabilità nei passaggi più delicati, compresa la complessa transazione con IRIM. Alla manifestazione sono stati invitati, tra gli altri, il parroco Don Antonio Salone, che tanto si è battuto per il completamento dell’opera, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, che avrà uno spazio importante nella struttura, i rappresentanti delle forze dell’ordine e il comandante provinciale della Guardia di Finanza: il corpo, difatti, a lavori completati, prenderà in fitto uno dei palazzi lasciati dal Comune, per la nuova sede delle fiamme gialle di Avezzano”.

Solo poche ore prima, invece, martedì ’prossimo, una delegazione del Comune di Avezzano, guidata dall’assessore ai lavori pubblici Emilio Cipollone e dal Rup Alessandra Confortini, sarà ospite del “Festival Diffuso della Rigenerazione Urbana – Città in Scena” in programma ad Ancona. Nella manifestazione, cui sono state invitate altre realtà nazionali di rilievo, si parla di progetti esemplari di riutilizzo e rigenerazione di strutture urbane. Fra i tanti progetti è stato scelto quello della rigenerazione della struttura del “Comune Nuovo”.Una bella rivincita per la maxi-opera, per anni ingessata e caratterizzata da un senso di impotenza che sembrava un destino scritto. Non a caso il sindaco, nell’invito, ha voluto segnare con una frase la differenza tra le parole spese da tanti e l’attività concreta che ha portato alla svolta: “Chi ama fa. Partono i lavori di completamento del nuovo Municipio. Inizia una storia diversa”.