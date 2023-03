NUOVO OSPEDALE AD AVEZZANO: DI PANGRAZIO DOPO SUMMIT COL MANAGER ASL, “SI FARA’ IN TEMPI BREVI”

AVEZZANO – Il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha ricevuto in municipio il manager della Asl Ferdinando Romano, per un confronto sulle tempistiche di realizzazione del nuovo ospedale ma anche sugli interventi necessari a migliorare l’attuale nosocomio e la sanità territoriale. Romano, accompagnato dal direttore sanitario Alfonso Mascitelli e dal direttore amministrativo Stefano Di Rocco, ha presentato al primo cittadino le azioni che si stanno mettendo in campo in risposta ad alcune esigenze che, proprio il sindaco di Avezzano, aveva rappresentato nei giorni scorsi ai vertici Asl.

Tra le situazioni più urgenti, il tema delle lunghe attese e di un rafforzamento del personale in servizio presso il pronto soccorso rispetto alla quale il direttore generale ha voluto fare il punto della situazione: “La nuova holding area è stata realizzata. Si tratta di un modello di holding innovativo e che non trova, al momento, altri riscontri. Nella stessa c’è sempre un medico ed ora stiamo potenziando la presenza di infermieri e Oss”.

Tale struttura è dotata di 8 posti e di bagni per i pazienti eliminando, così, i disagi di un classico pronto soccorso. La holding area ospita i pazienti che devono attendere il posto letto per il ricovero ed ha l’obiettivo di alleggerire il carico sul pronto soccorso. Inoltre, è stato bandito un avviso pubblico per medici di emergenza e urgenza e sono a disposizione i posti letto degli Ospedali di Comunità di Pescina e Tagliacozzo per ospitare i pazienti, dimessi dall’ospedale di Avezzano, in attesa di assistenza territoriale. Importante anche il Dea radiologico, con la presenza di un radiologo con relativa strumentazione proprio nel pronto soccorso, che può ridurre i tempi di attesa, così come il “fast truck” che punta a diminuire l’affollamento con percorsi veloci che consentono di dimettere più rapidamente i pazienti dal Pronto Soccorso. Sul fronte dei primari, il manager ha sottolineato l’importanza dei nuovi concorsi (7 quelli riguardanti Avezzano) appena conclusi per Pronto Soccorso, Radiologia, Anestesia e Rianimazione, Otorinolaringoiatria, Cardiologia, Laboratorio Analisi, Ortopedia. Inoltre all’ospedale è arrivato il broncoscopio, necessario per l’esame delle vie aeree dalla trachea ai bronchi, per il reparto di Medicina. Quanto al nuovo ospedale, il vertice della Asl Abruzzo 1 ha rassicurato il sindaco sulle tempistiche di realizzazione

“La costruzione del nuovo ospedale – ha detto Romano- sarà veloce. Entro l’estate tutto sarà pronto per la conferenza di servizi e, subito dopo, si potrà partire con la gara che prevede progettazione esecutiva e realizzazione”. Confronto definito da Di Pangrazio – affiancato dal Presidente del Consiglio Fabrizio Ridolfi – “positivo e improntato ad una logica di sana collaborazione. Tanto più necessaria, quando si parla di salute”