NUOVO OSPEDALE AVEZZANO: ATTI DA ASL AD AREACOM, VERRECCHIA, “PASSAGGIO DECISIVO PER BANDO DI GARA”

AVEZZANO – È stato pubblicato ieri sul sito della Asl Avezzano–L’Aquila–Sulmona l’invio degli atti necessari per l’espletamento della gara, con la trasmissione ad AreaCom (centrale di committenza della Regione Abruzzo), relativa alla realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano.

Ad annunciarlo Massimo Verrecchia, capogruppo di Fdi in Consiglio regionale.

“E’ un passaggio formale e decisivo che conferma il rispetto degli impegni e delle tempistiche annunciate”.Un sentito ringraziamento va alla Direzione Strategica della ASL e, in particolare, al direttore generale Paolo Costanzi, per aver mantenuto gli impegni assunti nei tempi previsti. Gli atti sono ora ufficiali e saranno posti in gara a breve, presumibilmente entro l’anno e addirittura entro Natale. I fatti smentiscono le recenti polemiche sollevate da esponenti della sinistra e dell’amministrazione di Gianni Di Pangrazio che, proprio ieri, a mezzo stampa, avevano attaccato ASL e Regione sulla tempistica del nuovo ospedale”.

Si tratta di critiche afferma Verrecchia, “prive di fondamento, che trovano oggi una chiara risposta negli atti pubblici e verificabili. Finalmente Avezzano e l’intera Marsica vedono concretizzarsi la realizzazione di un nuovo ospedale, atteso da decenni e mai garantito in passato. Un risultato reso possibile grazie all’impegno del presidente della Regione Marco Marsilio, dell’assessore alla Sanità Nicoletta Verì e di tutta l’amministrazione regionale di centrodestra”.

“La nuova struttura sarà moderna e potenziata, dotata di tecnologie avanzate per garantire maggiore sicurezza ai pazienti e a tutto il personale sanitario e amministrativo. Saranno assicurate condizioni di degenza dignitose e di elevata qualità anche sotto il profilo alberghiero. Parliamo di fatti concreti e di atti ufficiali che non possono essere smentiti. È un risultato storico per Avezzano e per la Marsica”, conclude il consigliere regionale.