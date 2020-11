NUOVO OSPEDALE AVEZZANO: MARSILIO, “AUTORIZZATA LA ASL ALL’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO”

AVEZZANO – “Il Dipartimento per la Salute della Regione Abruzzo ha concesso il nulla osta alla Asl per sostenere le spese occorrenti all’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale di Avezzano”. Lo annuncia in una nota il presidente della Regione Marco Marsilio.

“La Asl potrà finalmente procedere alla stipula del contratto di affidamento, cosa che sono certo avverrà nei prossimi giorni, e nei prossimi 3-4 mesi avremo a disposizione il progetto con il quale andare alla stipula dell’accordo di programma con il Ministero della Salute. Accordo che prevederà Il finanziamento integrale con fondi pubblici dell’intervento. È stato fatto un altro, decisivo passo avanti per dotare Avezzano e l’intera Marsica del presidio sanitario che meritano”, conclude Marsilio.

