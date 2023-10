NUOVO OSPEDALE AVEZZANO, PD: “ENNESIMA OPERAZIONE DI PROPAGANDA”

AVEZZANO – “Abbiamo perso il conto degli annunci sul nuovo ospedale. Oggi si è consumata l’ultima puntata di questa storia infinita che serve più a rispondere ad esigenze elettorali che a dare dignità ai servizi sanitari sul territorio”.

Così in una nota del Pd il senator Michele Fina, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, il segretario della provincia dell’Aquila Francesco Piacente e la segretaria di Avezzano Anna Paolini.

“La Giunta regionale Marsilio – dicono gli esponenti Pd – per cinque anni ha lasciato la sanità regionale senza atti di programmazione: nessun piano sanitario regionale né rete ospedaliera approvati, per anni. Solo ora a pochi mesi dal voto ci si inventa questa operazione di marketing elettorale e si annuncia alla Marsica la costruzione del nuovo ospedale. Avremo nel 2027 un nuovo ospedale? Non ne siamo certi ma sicuramente possiamo affermare che non avremo più i servizi e i reparti che la nuova struttura dovrebbe ospitare. In effetti, come abbiamo ripetuto in modo continuo, ciò di cui il territorio ha bisogno sono reparti funzionanti, personale, risorse. E invece la peggiore politica di fronte a queste legittime rivendicazioni usa la chimera del nuovo ospedale”.

“Negli ultimi anni abbiamo subito ogni disservizio possibile, con un pronto soccorso fuori controllo, reparti smembrati durante il covid, persino pazienti deceduti all’ingresso del triage. Ora ci raccontano con una parata pubblica che la ‘Marsica rinasce con Marsilio’. Affermazioni senza pudore che somigliano molto a quelle usate poche settimane fa per raccontare i grandi risultati sulla ferrovia. Il giorno successivo al convegno i fondi furono revocati e il potenziamento della ferrovia non si farà. Speriamo non finisca in questo modo per il più volte annunciato e mai realizzato ospedale di Avezzano”, concludono.