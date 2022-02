NUOVO OSPEDALE DI AVEZZANO, GENOVESI: “FATTI E NON CHIACCHIERE DA LEGA E CENTRODESTRA”

AVEZZANO – “Il nuovo ospedale di Avezzano è realtà, oggi è stato messo un punto a quella che è diventata negli anni una storia infinita: mentre l’amministrazione comunale pensa a fare promesse da marinaio, il centrodestra regionale, con la Lega in prima linea, a dimostrato di preferire i fatti alle chiacchiere”.

È quanto dichiara il coordinatore provinciale della Lega dell’Aquila e consigliere comunale di Avezzano (L’Aquila), Tiziano Genovesi, che ringrazia tutti vertici regionali, e in particolare l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e il presidente della Giunta, Marco Marsilio, “per aver mantenuto l’impegno preso con la città durante l’ultima campagna elettorale nel capoluogo marsicano, a sostegno del candidato di centrodestra”.

La Regione ha presentato, questa mattina in conferenza stampa, le novità che riguardano l’edilizia sanitaria del territorio, dopo l’approvazione della proposta di accordo per i nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto, avvenuta nella seduta di giunta.

Il direttore generale della Asl Avezzano-L’Aquila-Sulmona, Ferdinando Romano, ha assicurato che il nuovo ospedale sarà operativo entro 6 anni e ha garantito che già nel bilancio di quest’anno verranno inserite risorse per la riqualificazione dell’attuale struttura sanitaria.

“Il centrodestra c’è e risponde con i fatti: il progetto esecutivo prevede ben 245 posti letto per un investimento di 103 milioni e 800 mila euro. Un progetto che garantirà una migliore assistenza per l’utenza marsicana – aggiunge – Oggi è una giornata storica in cui viene restituita dignità ai cittadini e all’intero territorio, un momento importante in cui finalmente, dopo anni di immobilismo, il futuro può essere guardato con fiducia”.