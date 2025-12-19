NUOVO OSPEDALE DI AVEZZANO: OK DELL’ASL PER L’AVVIO DELL’ITER DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

AVEZZANO – Nuovo ospedale di Avezzano (L’Aquila): via libera al progetto, nei tempi programmati, dalla direzione Asl 1 Abruzzo. Ieri il Manager Paolo Costanzi ha approvato gli atti necessari per il procedimento di affidamento della gara, trasmettendoli all’Areacom, Centrale regionale di committenza, passaggio decisivo per avviare l’iter di aggiudicazione dell’appalto.
“Nel rispetto di quanto comunicato all’indomani dell’inevitabile richiesta di proroga per l’aggiudicazione, in scadenza il 16 ottobre scorso”, dichiara Costanzi, “ho adottato l’atto di indizione della gara per il nuovo ospedale di Avezzano. Il progetto è stato rivisto per correggere alcune criticità, riscontrate in via preliminare dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Ho seguito costantemente le varie fasi di tutto l’iter, affiancato dall’ing. Stefano Filauri, responsabile unico del progetto, che mi ha sostenuto in modo scrupoloso e continuo affinché venissero rispettate le tempistiche programmate”.
Le tappe per il nuovo ospedale. Con l’approvazione degli atti preliminari della Asl, che comprende tra l’altro schema di gara e progetto di fattibilità tecnica, il pallino passa ora all’Areacom che avrà 9 mesi di tempo per portare a termine il procedimento di appalto, individuando il progettista e l’impresa aggiudicataria. Dopo l’aggiudicazione, da parte dell’Areacom, subentrerà di nuovo la Asl che dovrà elaborare il progetto esecutivo. Espletato anche questo ulteriore passaggio cominceranno i lavori che dovranno essere portati a termine entro 3 anni e mezzo.
I ‘numeri’ del nuovo ospedale. Il costo del nuovo presidio sarà complessivamente di 132 milioni e 926mila euro. Sarà realizzato in un’area situata tra la caserma dei Vigili del Fuoco e l’attuale ospedale di Avezzano e disporrà di una superficie di 41.000 metri quadrati, con oltre 250 posti letto e 900 posti auto, in parte coperti.
