NUOVO OSPEDALE DI VASTO: VIA LIBERA A PROGETTO COSTRUZIONE, INVESTIMENTO DA 14 MLN, 239 POSTI LETTO

VASTO – Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole, notificato ieri sera alla direzione Asl, sul progetto del nuovo ospedale di Vasto, un investimento di 149 milioni di euro per 239 posti letto.

La sezione ha espresso parere favorevole all’unanimità sul progetto di fattibilità tecnico-economico rafforzato presentato dalla Asl dopo aver ricevuto la validazione degli organismi accreditati di controllo, formulando nel contempo una serie di raccomandazioni e prescrizioni.

Tali indicazioni, pur dovendo essere tenute in adeguata considerazione, non precludono l’avanzamento delle successive fasi procedurali.

“Questo parere, molto atteso, ci permette di andare avanti spediti verso l’appalto integrato – sottolinea in una nota il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri – che mette a bando la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera. Oggi stesso sarà trasmesso il documento del Consiglio Superiore Lavori Pubblici allo studio professionale che ha redatto il Piano di fattibilità tecnico-economico rafforzato, nel quale devono essere integrate le prescrizioni ricevute. Penso sia ragionevole stimare in un mese il tempo necessario per la pubblicazione della gara, a cui seguirà una manifestazione di interesse per selezionare i componenti della Commissione che dovrà valutare le offerte. Non mi spingo oltre a indicare gli step successivi, ma non ho timore a esprimere una certezza: per il nuovo ospedale di Vasto questa è la volta buona e l’opera vedrà la luce”.

Per la prossima settimana, intanto, è previsto un incontro di Palmieri con il sindaco di Vasto, Francesco Menna, entrambi supportati dai rispettivi uffici tecnici, per una verifica dello stato di avanzamento dell’intesa sulle opere di urbanizzazione che interessano l’area di costruzione del futuro “San Pio”.