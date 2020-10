NUOVO OSPEDALE TERAMO: BERNARDINI, DIFENSORE CIVICO ORDINA ALLA ASL CONSEGNA DOCUMENTI”

TERAMO – “La ASL di Teramo è stata condannata dal difensore civico. È stata ristabilita la legalità. Il Difensore Civico della Regione Abruzzo, con decisione del 27 ottobre, ha pienamente accolto il ricorso da me presentato, condannando la ASL di Teramo a consegnarmi i documenti riguardo il Nuovo Ospedale”

Lo dichiara il deputato del Movimento 5 stelle, Fabio Berardini.

“La mia è una battaglia contro la privatizzazione del nostro Ospedale ed è stato finalmente riconosciuto il pieno diritto di un parlamentare di poter accedere a questi atti che la ASL mi aveva negato con argomentazioni fantasiose. Il Servizio sanitario pubblico è nato per difendere gli interessi dei cittadini, non per nascondere gli atti o per difendere gli interessi di un privato.” continua Berardini.

“Ora mi aspetto che i vertici della ASL di Teramo consegnino immediatamente gli atti, così come ordinato dal Difensore civico.” conclude l’onorevole.

Download in PDF©