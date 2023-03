NUOVO OSPEDALE TERAMO, CARDINALI (LEGA): “FINITA STAGIONE TAGLI E AUSTERITA’ DEL CENTROSINISTRA”

TERAMO – “L’impegno da parte della Regione Abruzzo per la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo è un passo fondamentale per il nostro territorio ed è la certificazione che la stagione dei tagli e dell’austerità, imposte dal centrosinistra è finita”.

Così, in una nota, la consigliera regionale della Lega Simona Cardinali, dopo la conferenza stampa di ieri nel corso della quale il presidente della Regione, Marco Marsilio, e l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, annunciando i 388 milioni di euro per l’edilizia sanitaria regionale hanno parlato anche della realizzazione del nuovo ospedale di Teramo.

“Tutto ciò – osserva Cardinali – è stato possibile grazie al nostro importante contributo, sia in consiglio regionale che ingiunta, in cui abbiamo fatto il possibile per risanare i conti della Regione ed è riscontrabile anche dalla magistratura contabile. Finalmente anche Teramo potrà avere un ospedale moderno ben attrezzato e all’avanguardia fondamentale per il rilancio della città e l’intero territorio”.