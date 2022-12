NUOVO OSPEDALE TERAMO: OGGI POMERIGGIO INCONTRO INDETTO DA CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO

TERAMO – Si terrà oggi pomeriggio alle ore 16:00 presso la sede teramana della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia un incontro voluto, dallo stesso Ente, per permettere alla Regione Abruzzo di illustrare il progetto del nuovo ospedale di Teramo.

L’incontro è rivolto a tutti i portatori di interesse, per l’impatto che il progetto avrà dal punto di vista economico e sociale.

Per oggi pomeriggio comitati cittadini hanno annunciato sit-in pacifici davanti alla sede della Camera e il presidente dell’Ente, Antonella Ballone, ha deciso pertanto di rendere note le motivazioni di questo incontro con una sua nota personale.

“La Camera di Commercio Gran Sasso – spiega Ballone – nel suo ruolo di ente di riferimento sociale ed economico del territorio, da tempo ha avviato una serie di incontri che hanno avuto l’obiettivo di far conoscere e approfondire le tematiche più importanti per lo sviluppo delle nostre aree e per analizzare le progettualità che ne possano disegnare il rilancio. L’iniziativa di affrontare il tema del riordino del sistema dell’assistenza sanitaria della nostra città e della nostra provincia, deriva dalla consapevolezza che questo argomento è di grande interesse per la nostra comunità, sia in ambito sociale, sia in ambito economico”.

“E’ volontà e necessità dell’Ente Camerale conoscere approfonditamente il progetto del nuovo ospedale del quale si parla, e di cui si conoscono solo linee generali diffuse dai principali organi di informazione, pertanto, l’incontro che abbiamo chiesto con la Regione Abruzzo, e ringrazio l’Assessore Verì ed il suo management per la disponibilità, vuole essere un momento di confronto per consentire a tutti i portatori di interesse, alle parti sociali e associative per prime, alle quali abbiamo già da tempo anticipato i contenuti dell’incontro, di valutare con attenzione e senza posizioni preordinate, i punti di forza e le criticità sia del nuovo progetto sia della ristrutturazione dell’attuale ospedale cittadino”.