NUOVO OSPEDALE VASTO: BOCCHINO, “NON PIU’ MIRAGGIO, CDX DIMOSTRA CON FATTI IMPEGNO PER CITTADINI”

VASTO – “Il nuovo ospedale di Vasto non è più un miraggio e presto la città assisterà alla realizzazione di un’opera a lungo attesa dal territorio, che finalmente vedrà luce grazie ad un investimento di 149 milioni per un presidio da 239 posti letto. Sono fatti concreti dopo il fallimento del centrosinistra che puntava invece sugli opachi project financing”.

Così Sabrina Bocchino, vice segretario regionale della Lega, ex consigliere regionale abruzzese e comunale di Vasto, in merito al parere favorevole, espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sul progetto di fattibilità tecnico economica rafforzato del futuro nosocomio “San Pio”.

“Il parere – spiega Bocchino -, espresso dal massimo organo tecnico consultivo dello Stato in materia, è un ulteriore passo che permette di andare avanti spediti verso l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione e, come stimato dal direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Mauro Palmieri, entro un mese avverrà la pubblicazione della gara con conseguente manifestazione di interesse per selezionare i componenti della Commissione che dovrà valutare le offerte”.

“Questi sono fatti concreti – sottolinea Bocchino – e dimostrano, ancora una volta, l’impegno della Regione guidata dal centrodestra, a tutela della sanità pubblica che, nonostante il momento difficile, continua ad investire risorse attraverso percorsi controllati e trasparenti, superando la logica del Project financing e ricorrendo a gare pubbliche”.

“Le polemiche strumentali le lasciamo al centrosinistra che pur avendo avuto le possibilità in passato, nulla ha fatto per offrire servizi sanitari più efficienti ai cittadini e che oggi si guarda bene dal salutare positivamente il grande traguardo che ci apprestiamo a raggiungere”, conclude Bocchino.