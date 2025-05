NUOVO OSPEDALE VASTO: SIGISMONDI (FDI), “DALLE PAROLE AI FATTI CON GOVERNO MARSILIO”

VASTO – “L’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ospedale di Vasto è un passo decisivo verso la realizzazione di un’opera attesa da trent’anni. Grazie al lavoro della Giunta Marsilio, si sta finalmente concretizzando un intervento strategico per il territorio e per la sanità regionale”.

Così, in una nota, il senatore vastese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, commenta la firma della determina da parte del direttore generale della Asl di Chieti, Mauro Palmieri, che ora permette al progetto di passare al vaglio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“L’efficienza dimostrata dal presidente Marco Marsilio, dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì e dalla struttura tecnica della Asl è la dimostrazione di una programmazione concreta, mirata a risolvere problematiche che per troppi anni sono rimaste irrisolte. Con questo nuovo ospedale, Vasto e il suo comprensorio avranno finalmente una struttura moderna, all’altezza delle esigenze sanitarie dei cittadini. Ora avanti con determinazione per completare l’iter e avviare i lavori”.