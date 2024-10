NUOVO PONTE BELVEDERE L’AQUILA: AL VIA IL MONTAGGIO DELLA BASE DELL’ANTENNA DI ACCIAIO

L’AQUILA – Montata al ponte di Belvedere la parte inferiore dell’antenna ovvero la struttura in acciaiao destinata a sostenere il nuovo manufatto. Essa, lunga 10 metri e larga 2, è stata sollevata ieri da due enormi gru che hanno operato in sincronia per evitare periolose oscillazioni. Lunedì prossimo è previsto il posizionamento della seconda parte dell’antenna su cui saranno impostate le funi di acciaio. Il ponte, secondo gli intendimenti del Comune dell’Aquila, dovrebbe essere completato prima della fine del prossimo anno, forse a primavera se non ci saranno intoppi.