NUOVO REGOLAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI MINORENNI: SCALERA, “BASI SOLIDE PER TUTELA DIRITTI”

L’AQUILA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato un regolamento che disciplina in modo organico le strutture residenziali e semiresidenziali destinate ai minorenni.

Il provvedimento si applica sia alle strutture di nuova istituzione, sia ai casi di trasferimento, ampliamento, riduzione, trasformazione o volturazione di strutture già esistenti.

L’assessore regionale al Sociale, Roberto Santangelo, sottolinea in una nota come questo regolamento rappresenti “un passo avanti concreto” verso una gestione più coerente e uniforme delle strutture per minorenni su tutto il territorio regionale.

Particolare soddisfazione è stata espressa anche dalla Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Monia Scalera che dichiara: “Sono onorata di aver contribuito alla realizzazione di questo importante regolamento, che tutela i diritti e il benessere dei minorenni, assicurando standard qualitativi adeguati e criteri trasparenti per l’erogazione dei servizi”.

“L’approvazione del regolamento segna un momento significativo per la governance del welfare minorile in Abruzzo, ponendo basi normative solide a tutela dei minori accolti nelle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale”, conclude la nota.