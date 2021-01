L’AQUILA – La terra torna a tremare in Croazia. Il sisma, di magnitudo 5,2 è stato registrato alle ore 18:01, con epicentro non lontano da Petrinja, la località a una cinquantina di km a sudest di Zagabria rimasta semidistrutta per il violento sisma 6.4 del 29 dicembre scorso.

Non si hanno ancora informazioni in merito ad eventuali nuovi danni o feriti. Il sisma, avvenuto ad una distanza di 186 km dal confine italiano, è stato avvertito anche in alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia.

Download in PDF©