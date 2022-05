NUOVO STRAPPO IN FORZA ITALIA: BERLUSCONI NOMINA RONZULLI COMMISSARIA IN LOMBARDIA, IRA GELIMINI

ROMA – Nervi tesissimi dentro Forza Italia: casus belli è la nomina della senatrice Licia Ronzulli, fedelissima del leader Silvio Berlusconi a commissario in Lombardia, regione centrale per gli azzurri, al posto dell’eurodeputato Massimiliano Salini, vicino alla ministra Maria Stella Gelmini.

Sostituzione avvenuta il giorno prima della presentazione delle liste per le amministrative e nel pieno della campagna elettorale.

Ad accelerare il cambio della guardia, forse proprio le parole di Gelmini contro Ronzulli in un colloquio privato con Antonio Tajani. a Sorrento, all’evento Verso Sud, organizzato da Mara Carfagna, riportato da il Foglio nelle scorse ore. “Porterà allo sfascio il partito. Io mi sono stancata. Non credo di meritarmelo. C’è un odio nei miei confronti. Vuole sfregiare i miei uomini. Sulla Lombardia sta decidendo tutto lei. Vuole sfregiare uomini vicini a me”.

L’ex premier non ha gradito e allora ha accelerato sulla nomina, premiando Ronzulli che così ha commentato: “Sono un soldato di Berlusconi, lui mi ha chiamato ieri sera e da figlia dell’Arma ho risposto, presente! Adesso è il momento di rimboccarsi le maniche, abbiamo una campagna elettorale da portare avanti”.

Una mossa che provoca ora mal di pancia nell’ala governista del partito, ostile al cosiddetto “cerchio magico” di Berlusconi, il quale con la nomina della sua fedelissima ha lanciato un chiaro messaggio: sarà lui a dettare la linea, in Lombardia come a livello nazionale, sulle candidature a venire, con i posti da senatore e deputato dimezzati, e sulle alleanze, ovvero se e come rompere definitamente con Fdi e rafforzare la convergenza con la Lega.

Con una nota diffusa ieri mattina alla stampa, Salini ha annunciato di rinunciare alla nomina di responsabile per i rapporti con le associazioni imprenditoriali proposta da Silvio Berlusconi, come “contentino” per la rimozione dal ruolo di commissario. “La decisione della mia rimozione da commissario regionale di Fi – rivela Salini – mi è stata resa nota nella giornata di sabato senza che tale comunicazione fosse accompagnata da alcuna motivazione plausibile. È doveroso, da parte mia, comunicare che, sorpreso e amareggiato da tale decisione, ho esplicitamente declinato da subito la nomina a responsabile Fi per i rapporti con le associazioni imprenditoriali”.