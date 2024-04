NUTELLA: LA CREMA SPALMABILE PIU’ VENDUTA AL MONDO COMPIE 60 ANNI, FU INTUIZIONE DI MICHELE FERRERO

ALBA – È la crema spalmabile più venduta al mondo, con una produzione di 365 mila tonnellate l’anno, ed oggi festeggia sessant’anni: è la Nutella, “nata” dal genio di Michele Ferrero che nel 1964 ha inventato la crema di nocciole e cioccolato spalmabile. Per decenni è stata una proposta quasi unica dentro la grande distribuzione, oggi è diventata una categoria merceologica a tutti gli effetti.

Il 20 aprile del 1964 – ricorda RaiNews24 – il primo vasetto di Nutella usciva dalla fabbrica di Alba, in Piemonte.

Quel giorno, l’inconfondibile crema gianduia faceva il suo debutto rivoluzionando il mercato delle creme spalmabile. Da quel momento, Nutella ha conquistato il palato di milioni di persone in tutto il mondo, diventando un’icona. Il nome “Nutella” deriva dalla combinazione della parola inglese “nut” (nocciola) con il suffisso italiano “-ella”, creando un nome accattivante e orecchiabile. Il successo della Nutella fu immediato: nel 1965 venne lanciata in Germania, ottenendo un enorme successo, e l’anno successivo fu introdotta anche in Francia.

I barattoli di vetro da 250 ml per il formato da 200 grammi di Nutella, sono presenti in quasi tutte le famiglie italiane diventando oggetti da collezioni caratterizzati da immagini multicolori. Dopo essere stati svuotati, i contenitori possono essere riutilizzati come bicchieri domestici.

Nutella è la crema spalmabile più diffusa al mondo, e secondo l’Ocse rappresenta un esempio di successo nell’economia globale, con nove fabbriche distribuite in tutto il mondo e ingredienti provenienti da diverse parti del pianeta. La Nutella è venduta in oltre 160 Paesi. È principalmente utilizzata come accompagnamento per pane, biscotti, dolci e frutta, ma nel corso degli anni sono state sviluppate numerose ricette che la includono in torte, pasticcini e crêpes.

Il 5 febbraio è diventato il giorno della Nutella, viene celebrato in tutto il mondo il World Nutella Day. La ricorrenza è stata istituita nel 2007 da una blogger statunitense.

Nel 2021, in occasione del World Nutella Day, per celebrare il 75º anniversario della Ferrero, è stata emessa una moneta d’argento dal Ministero dell’economia e delle finanze italiana, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dedicata alla Nutella e alla Ferrero.