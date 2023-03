NUTRISCORE ED ETICHETTE VINO: D’ERAMO A BRUXELLES, “DIFENDIAMO MADE IN ITAY, SINONIMO DI QUALITÀ”

BRUXELLES – “Se siamo uniti siamo più forti nel tutelare il Paese e le nostre imprese da scelte e politiche che rischiano di condizionare i consumi solo per interessi economici come Nutriscore, etichette allarmistiche su vino e birra, promozione di farine di insetti o cibo sintetico. Difendiamo il Made in Italy perché è sinonimo di qualità, sicurezza e sostenibilità”.

Così in un post su Fb il sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, l’aquilano Luigi D’Eramo. L’esponente della Lega, insieme al ministro Lollobrigida, ieri a Bruxelles, ha incontrato “i nostri europarlamentari”.

“Per l’Italia è fondamentale fare Sistema anche in Europa e nel resto del mondo. L’obiettivo è salvaguardare le nostre produzioni legate ai territori e far comprendere anche fuori dai confini nazionali il valore aggiunto del modello italiano”.