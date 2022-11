NUTRISCORE TOLTO DA AGENDA COMMISSIONE EUROPEA, RINVIO AL 2024

ROMA – “La Commissione Ue ha tolto dall’ agenda per i prossimi mesi la proposta legislativa sull’etichettatura europea nutrizionale che, tra le varie proposte, comprende tra l’altro il famigerato Nutriscore”.

Così l’europarlamentare Paolo De Castro, a margine del XX Forum della Coldiretti, a Roma.

“Una notizia estremamente positiva” perché si arriva al 2024, per scadenza dell’ attuale legislatura a fine 2023 e elezioni l’anno dopo.

“Questa Commissione e questo Parlamento non potranno proporre né portare a temine nulla che riguardi etichettatura nutrizionale. Di fatto avremo più tempo per convincere che il Nutriscore non va bene”.