NUTRIZIONE E DIETETICA CLINICA DEL CANE E DEL GATTO: UN MASTER ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

TERAMO – Sabato 18 dicembre, nel Campus Ruggero Bortolami di Piano d’Accio, sono state discusse le tesi di specializzazione del Master di I livello in Nutrizione e alimentazione del cane e del gatto, un’iniziativa didattica della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo partita lo scorso anno, che ha riscosso grande successo con 90 studenti che hanno conseguito il titolo.

Proprio in considerazione del particolare interesse sui temi della nutrizione animale, per l’anno accademico 2021/2022 la Facoltà di Medicina Veterinaria propone un Master di II Livello in Nutrizione e dietetica clinica del cane e del gatto, per l’acquisizione di conoscenze utili sia per la specializzazione nella dietetica in ambito clinico che per la ricerca e lo sviluppo in ambito industriale, nelle aziende produttrici di petfood dietetico.

Il Master – coordinato da Alessandro Gramenzi, docente di Nutrizione e alimentazione animale alla Facoltà di Medicina Veterinaria – si inquadra nella formazione post laurea del medico veterinario e fornisce elementi teorici e pratici sulla nutrizione e sulla dietetica clinica del cane e del gatto partendo dalle conoscenze di base sugli aspetti fisiologici e biochimici fino agli aspetti pratici legati alla nutrizione e alimentazione dei soggetti sani e patologici.

Il termine per le iscrizioni è fissato al 17 gennaio 2022. Bando e maggiori informazioni su www.unite.it