NUTRIZIONE PEDIATRICA: ALL’OSPEDALE DI CHIETI UN NUOVO SERVIZIO DEDICATO

CHIETI – Nell’ospedale di Chieti è attivo il nuovo Servizio di dietetica e nutrizione pediatrica.

È disponibile all’interno della Clinica pediatrica, diretta dal professor Francesco Chiarelli, ed è finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di un appropriato stato nutrizionale dei pazienti, sia ricoverati sia ambulatoriali.

L’attività – si legge in una nota della Asl Lanciano-Vasto-Chieti – si concentra in particolare sulle patologie sensibili alla dietoterapia (terapia basata su un regime alimentare specifico) e svolge anche un’importante funzione educativa, finalizzata a diffondere un corretto stile alimentare.

I piccoli pazienti sono supportati da un’équipe multidisciplinare che prevede la presenza di un pediatra specialista e della dietista Manuela Rosati.

È possibile contattare il reparto ai seguenti numeri di telefono: 0871.358021, 0871.357853 o 0871.358690.