OASI BARBERINI CITTA’ SANT’ANGELO: MINISTRO PICHETTO FRATIN A INAUGURAZIONE PARCO SOLARE ESSILUX

CITTA’ SANT’ANGELO – “Oggi abbiamo inaugurato un impianto fotovoltaico su 25 ettari di area industriale senza sottrarre un metro all’agricoltura, ma utilizzando aree industriali da tempo dismesse o sottoutilizzate. Mi riferisco a un impianto che genererà gran parte dell’energia elettrica che serve alla produzione della fabbrica delle lenti EssilorLuxottica”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, inaugurando a Città Sant’Angelo (Pescara), insieme al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, l’Oasi Barberini, parco solare che sorge vicino a colture alimentari, frutto di recupero e riconversione dei terreni industriali intorno a un impianto dedicato alla produzione di lenti in vetro appartenente al gruppo EssilorLuxottica.

“Stiamo potenziando un insediamento all’epoca avviato dalla Barberini, oggi EssilorLuxottica – ha proseguito Marsilio – Si tratta della più grande azienda italiana e una delle più importanti a livello mondiale. Il fatto che stia investendo in Abruzzo è un altro fiore all’occhiello, un’altra grande iniziativa di cui siamo orgogliosi”.

Per il ministro Pichetto Fratin si tratta di un “modello di futuro che dà soddisfazione all’impresa, ai territori che ospitano l’impianto e agli amministratori, un vanto per tutti”.

“Stiamo risolvendo il problema dell’acqua per consentire la nascita di una fonderia che incrementi il ciclo produttivo dell’azienda raddoppiando la forza lavoro – ha aggiunto Marsilio – Siamo fieri e orgogliosi del fatto che i vertici di Luxottica siano stati qui, insieme al ministro, e abbiano toccato con mano l’operatività e il lavoro di squadra che le istituzioni del territorio stanno portando avanti per risolvere i problemi e favorire la crescita produttiva di questo insediamento. L’Abruzzo sarà sempre a fianco delle imprese che vogliano investire per creare posti di lavoro”.

Ad accogliere il ministro, con Marsilio, l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, c’erano, tra gli altri, il presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, il Chief Operating Officer, Davide Schinetti, l’ingegner Gianni Vetrini, amministratore delegato prima dell’acquisizione della Barberini da parte di EssilorLuxottica, e Giovanni Paolo Perticone, direttore dello stabilimento di Città Sant’Angelo.