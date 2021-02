OBAMA DA FAZIO, PEZZOPANE: “EMOZIONE PER LA STORICA FOTO A L’AQUILA”

L’AQUILA – “Magnifico Barak Obama ed emozioni per lo scatto a L’Aquila nella galleria delle immagini dei grandi del mondo. Obama a Che tempo che fa su Rai3 è stato autorevole, sereno, non una parola sbagliata, lineare, coerente. Concetti forti, ma senza arroganza. Ho seguito in silenzio l’intervista di Barack Obama, un vincitore senza spocchia, un uomo solido, simbolo di riscatto. Ieri ha detto cose belle, emozionanti”.

Così Stefania Pezzopane, deputata Pd ed ex Presidente della Provincia dell’Aquila ha commentato l’intervento di Barak Obama alla trasmissione “Che tempo che fa”, con le immagini del famoso scatto in Piazza Duomo del luglio 2009 durante il G8.

“Non credo che dovremo mai cancellare le immagini di Capitol Hill, anzi ce le dobbiamo stampare nella mente. Ci devono ricordare che la democrazia non è un dono che viene dal cielo. È una cosa che noi cittadini, nei nostri rispettivi Paesi, dobbiamo continuamente rinnovare. Dobbiamo sempre investire nella democrazia. C’è una sfida in tutto il mondo tra quelli che credono nella democrazia, nell’inclusione, nelle possibilità da dare a tutti e tra quelli che, invece, credono nel tribalismo, nel conflitto, nel ‘noi’ e ‘voi’ in cui gli altri sono sempre il nemico”.

“Ieri sera Obama da Fabio Fazio è stato una pagina di cultura e di buona politica. E nella carrellata delle immagini è stato emozionante rivedere lo scatto con L’Aquila, dopo il terremoto, dove ci sono anche io con Massimo Cialente. Commovente e pazzesco rivedermi lì nell’abbraccio con Obama. E poi il presidente Barak Obama che guarda da Washington scorrere le immagini tra cui L’Aquila, con lo sguardo emozionante e carico di vita. Qui a L’Aquila c’è un pezzo di storia. Con i grandi del mondo nel cuore della mia città ferita”.

