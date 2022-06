OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI: AVVOCATO MORI, “TUTTI A RISCHIO SE CORTE COSTITUZIONALE DICE SI'”

ROMA – Il prossimo 29 novembre, la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legittimità dell’obbligo vaccinale per i lavoratori del settore sanitario, dopo che in sede di Consiglio della Giustizia amministrativa della Regione Sicilia si era stabilito che sulla questione avrebbe dovuto esprimersi proprio la Corte Costituzionale.

Si tratta, spiega l’avvocato Marco Mori, di una data che può essere considerata una specie di “D-Day”. “Il prossimo 29 novembre – secondo Mori, esponente di ItalExit di Gianluigi Paragone – rischiamo di ritrovarci di fronte a una pronuncia politica, con la Corte Costituzionale che potrebbe salvare un obbligo vaccinale, altrimenti illegittimo, voluto dal governo Draghi e confermato dal Parlamento”.

“La pronuncia della Corte Costituzionale – aggiunge l’avvocato – avrà inevitabilmente dei ‘riflessi’ per tutte le categorie coinvolte dagli obblighi e dai ricatti che a vario titolo l’esecutivo ha posto in essere per imporre la vaccinazione alla popolazione italiana”.

“Saranno necessarie manifestazioni nazionali per mettere pressione ai giudici costituzionali affinché non ci sia una pronuncia a favore della legittimità”, dice ancora Mori.