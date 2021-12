OBBLIGO VACCINI, VERI’ (LEGA): “CI ADEGUEREMO A DECISIONI DEL GOVERNO, COME SEMPRE”

PESCARA – “La nostra regione ha centrato ottimi risultati di copertura vaccinale, anche in assenza dell’obbligo. Ribadisco la mia posizione fortemente a favore della vaccinazione consapevole e volontaria”. Così l’assessore regionale alla Sanità dell’Abruzzo, Nicoletta Verì, della Lega, che aggiunge: “Nel caso il Governo dovesse introdurre l’obbligo vaccinale, ci adegueremo prontamente, come abbiamo sempre fatto per ogni indicazione ricevuta finora”.