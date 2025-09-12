OBESITA’: CONSULTI GRATUITI ALLA GENTE DOPO L’ARRIVO DEI CICLISTI IN GARA AL “MATTEOTTI” A PESCARA

PESCARA – Consulti cardio-metabolici gratuiti e incontri con gli esperti saranno a disposizione degli appassionati di ciclismo e non in una cornice unica come quella della Classicissima abruzzese “Trofeo Matteotti” che quest’anno celebrerà l’edizione numero 77 in programma per domenica 14 settembre.

Infatti, a ogni arrivo sarà allestito il “Novo Nordisk Health Village”, uno spazio interamente dedicato alla popolazione per promuovere stili di vita sani e per favorire la prevenzione in un contesto che coniuga e sottolinea il legame tra sport, benessere e salute.

Parte del progetto internazionale Cities for better health, in Italia realizzato grazie ad una partnership tra ANCI, Health City Institute e Novo Nordisk, l’iniziativa è nata con l’ambizione di sconfiggere le malattie croniche non trasmissibili come diabete, obesità e malattie cardiovascolari, attraverso la promozione di stili di vita sani e da quest’anno è Health Partner della Coppa Italia delle regioni della Lega del ciclismo professionistico, di cui questa prestigiosa gara è parte.

Presso i Village, allestiti all’arrivo della gara in Piazza Duca degli Abruzzi, il programma per i cittadini prevede dalle 10.30 alle 12.30 consulti cardio-metabolici gratuiti: il prof. Francesco Cipollone, dell’Università di Chieti, sarà al servizio dei cittadini per effettuare una serie di test, come la misurazione della circonferenza della vita, il calcolo dell’indice di massa corporea e il controllo della pressione. Questa attività si aggiunge all’impegno di Novo Nordisk nella prevenzione dell’obesità e delle malattie cardiovascolari avviato quest’anno attraverso varie iniziative tra cui il lancio della campagna di informazione La Nuova Me e del sito web www.novoio.it: un portale e un ecosistema di servizi di teleassistenza volto ad aiutare le persone con eccesso di peso a gestire la loro condizione attraverso piani personalizzati, consulti virtuali e accesso a team medici multidisciplinari.

Obesità, sovrappeso e diabete sono importanti fattori di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, come infarto, ictus e insufficienza cardiaca. Purtroppo, la percentuale di persone in eccesso di peso è in continuo aumento nel nostro Paese, questo per il peggioramento degli stili di vita, dalle abitudini alimentari errate alla sedentarietà, soprattutto nei centri urbani e, secondo le stime del programma PASSI, in Abruzzo il 43 per cento della popolazione è in eccesso di peso con circa il 10 per cento in una condizione di obesità.1 Non meglio i dati sul diabete, che riguarda il 6,4 per cento della popolazione adulta.

Al pomeriggio, dalle ore 13.00, si svolgerà la Driving Change Arena, momento di dibattito e confronto durante il quale medici, Istituzioni locali, associazioni pazienti ed esperti si confronteranno sui temi della salute urbana, della promozione di comportamenti salutari e della prevenzione di malattie croniche non trasmissibili attraverso l’attività fisica e lo sport, che hanno lo scopo di promuovere stili di vita sani e favorire la prevenzione e l’informazione su malattie croniche e complicanze.

«Con il Novo Nordisk Health Village vogliamo rinnovare il nostro impegno nella promozione di stili di vita sani come primo passo per la prevenzione di malattie croniche non trasmissibili, come diabete, obesità e malattie cardiovascolari», commenta Alfredo Galletti, Vice President e General Manager di Novo Nordisk Italia. «Allo stesso tempo attraverso iniziative come il progetto decennale Cities for Better Health, che ad oggi ha raggiunto oltre 23 milioni di italiani, siamo impegnati a creare città più sane e sostenibili con l’ambizione finale di contrastare l’insorgere delle malattie croniche e garantire un equo benessere socio-economico, fisico e mentale dei cittadini».

A conclusione della gara, ai ciclisti che si saranno distinti per grinta e determinazione, saranno consegnate le maglie “Combattivo di Giornata”, con i loghi di Novo Nordisk e del progetto “Cities for Better Health”, a simboleggiare l’impegno nella lotta contro le malattie croniche e a favore del benessere collettivo.