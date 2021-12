“OBIETTIVO LAVORO”, INCONTRO SU OCCUPAZIONE E PNRR ALL’ANCE DELL’AQUILA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming su Abruzzoweb, a partire dalle ore 17.30 di “Obiettivo lavoro, le occasioni per L’Aquila e l’Appennino”, incontro alla sede Ance dell’Aquila organizzato dalla deputata del Partito democratico, Stefania Pezzopane, dedicato in particolare all’utilizzo dei fondi del Pnrr.

Interverranno, oltre alla deputata Pezzopane, Romano Benini, professore universitario, esperto di mercato del lavoro, dello staff operativo del Commissario alla Ricostruzione 2016 Giovanni Legnini per l’attuazione del Pnrr e autore televisivo su Rai 3 di vari format che si occupano di lavoro tra cui l’ultimo Okkupati, e ancora Giovanni Lolli ex assessore attività produttive ed ex presidente vicario della Regione, il professor Lelio Iapadre, dell’Università dell’Aquila, economista e coordinatore del progetto ‘Territori aperti’ per la promozione dei territori del cratere sismico, Alberto Bazzucchi, ricercatore ed analista di dati, esperto di turismo e di economia del territorio. Inoltre saranno presenti rappresentanti di categorie sociali e sindacati, imprese, sindaci ed amministratori del territorio, università e formazione, e operatori del territorio.

