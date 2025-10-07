OCCHIUTO RIELETTO ALLA GUIDA DELLA REGIONE CALABRIA: CAPPETTI (F.I. L’AQUILA), “GRANDE RISULTATO”

L’AQUILA- “La schiacciante vittoria del centrodestra in Calabria e la rielezione di Roberto Occhiuto a Presidente della Regione sono la seconda riconferma in poche settimane della solidità della coalizione al Governo delle nostre regioni e del Paese” Stefano Cappetti, coordinatore Forza Italia L’Aquila, commenta così l’esito del voto delle Regionali in Calabria.

Un successo rafforzato dallo straordinario risultato ottenuto da Forza Italia, che con il 17,31% dei voti si è confermata la prima forza della coalizione in Regione.

“La vittoria di Occhiuto e il risultato del nostro partito segnano un momento di netto rilancio per il nostro movimento a livello nazionale. – Continua – Questa è la dimostrazione che i cittadini premiano i nostri valori di competenza, moderazione e l’impegno concreto per il buongoverno dei territori. Congratulazioni al Presidente Occhiuto da parte di tutta FI L’Aquila, siamo sicuri che continuerà a guidare la Regione Calabria con la stessa determinazione e passione che lo ha sempre contraddistinto”.

Forza Italia L’Aquila “augura buon lavoro a Roberto Occhiuto e alla sua nuova Giunta Regionale della Calabria, la loro riaffermazione sprona tutti a proseguire con rinnovata convinzione il lavoro di Forza Italia all’Aquila e in tutto l’Abruzzo, in sintonia con l’ondata di fiducia che il Sud Italia ha voluto riconoscere al partito e all’intera coalizione di centrodestra”.