OCCUPAZIONE ABUSIVA E MINACCE A GIULIANOVA: FOGLI DI VIA PER CINQUE ANARCHICI EMESSI DAL QUESTORE

GIULIANOVA – Importante risposta del Questore di Teramo nei confronti degli esponenti dell’area anarchica di Giulianova per i fatti occorsi tra fine settembre e inizio ottobre scorsi, consistiti principalmente nell’occupazione abusiva di un’area di proprietà dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Teramo, a Giulianova (TE), in uso all’Istituto Castorani: ente che si occupa dell’accoglienza e presa in carico di minori privi di assistenza familiare e di fornire assistenza alle famiglie in difficoltà

I militanti d’area, che già nei giorni precedenti si erano resi responsabili di imbrattamento, danneggiamento e minaccia nei confronti di esponenti dell’amministrazione comunale di Giulianova e soprattutto del primo cittadino, con un’estemporanea iniziativa di fronte al Municipio, in occasione della quale avevano imbrattato il portone d’ingresso dell’edificio, sono stati colpiti da 5 fogli di via dal Comune di Giulianova per periodi che vanno da e 1 a 3 anni, e da 7 avvisi orali: con le loro condotte antigiuridiche, hanno commesso fatti criminosi la cui offensività sociale, proiettata verso beni giuridici individuali e personali, ha qualificato una deriva antisociale ed extrapolitica, a svantaggio della preservazione dell’ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni necessarie alla serena e pacifica convivenza sociale.

I provvedimenti amministrativi di competenza dell’Autorità Provinciale Tecnica di Pubblica Sicurezza fanno seguito, ovviamente, alle denunce all’Autorità Giudiziaria di tutti i soggetti che si sono resi responsabili di comportamenti integranti fattispecie di reato. Ci si riferisce alla denuncia di 13 persone per il reato di invasione di terreni e edifici, nella forma aggravata, poiché relativa ad aree destinate ad uso pubblico, e di due persone per minaccia grave nei confronti del Sindaco di Giulianova.